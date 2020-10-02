Названа стоимость всех версий iPhone 12 — от 649 до 1399 долларов
Готовьте ваши деньги.
Портал GSMArena, сославшись на инсайдера под ником Apple RUMORs, назвал стоимость всех iPhone 12. Входной билет в мир айфонов нового поколения обойдется не в 699 долларов, как предполагалось ранее, а в 649 долларов. А за самый крутой флагманский айфон с самым большим объемом флэш-памяти придется выложить аж 1399 долларов.
Цены следующие:
iPhone 12 mini (с 5.4-дюймовым дисплеем)
- Версия на 64 ГБ — $649
- Версия на 128 ГБ — $699
- Версия на 256 ГБ — $799
iPhone 12 (6.1-дюймовая модель)
- Версия на 64 ГБ — $749
- Версия на 128 ГБ — $799
- Версия на 256 ГБ — $899
iPhone 12 Pro (6.1-дюймовый экран)
- Версия на 128 ГБ — $999
- Версия на 256 ГБ — $1099
- Версия на 512 ГБ — $1299
iPhone 12 Pro Max (6.7-дюймовый флагман)
- Версия на 128 ГБ — $1099
- Версия на 256 ГБ — $1199
- Версия на 512 ГБ — $1399
Стоимость гипотетического пятого айфона, к сожалению, не раскрывается.
⚡️iPhone 12 PRICING⚡️ I got ✅✅✅
– 12 mini (5.4”) :
64GB $649
128GB $699
256GB $799
– 12 (6.1”) :
64GB $749
128GB $799
256GB $899
– 12 Pro (6.1”) :
128GB $999
256GB $1099
512GB $1299
– 12 Pro Max (6.7”) :
128GB $1099
256GB $1199
512GB $1399
— Apple RUMORs (@a_rumors1111) October 1, 2020
Напомним, что в этом году Apple должна представить 4 или 5 новых айфонов — iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Презентация ожидается 13 октября.
Источник: GSMArena
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