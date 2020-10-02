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Названа стоимость всех версий iPhone 12 — от 649 до 1399 долларов

2 Окт, 2020

Названа стоимость всех версий iPhone 12 — от 649 до 1399 долларов

Готовьте ваши деньги.

Портал GSMArena, сославшись на инсайдера под ником Apple RUMORs, назвал стоимость всех iPhone 12. Входной билет в мир айфонов нового поколения обойдется не в 699 долларов, как предполагалось ранее, а в 649 долларов. А за самый крутой флагманский айфон с самым большим объемом флэш-памяти придется выложить аж 1399 долларов.

Цены следующие:

iPhone 12 mini (с 5.4-дюймовым дисплеем)

  • Версия на 64 ГБ — $649
  • Версия на 128 ГБ — $699
  • Версия на 256 ГБ — $799

iPhone 12 (6.1-дюймовая модель)

  • Версия на 64 ГБ — $749
  • Версия на 128 ГБ — $799
  • Версия на 256 ГБ — $899

iPhone 12 Pro (6.1-дюймовый экран)

  • Версия на 128 ГБ — $999
  • Версия на 256 ГБ — $1099
  • Версия на 512 ГБ — $1299

iPhone 12 Pro Max (6.7-дюймовый флагман)

  • Версия на 128 ГБ — $1099
  • Версия на 256 ГБ — $1199
  • Версия на 512 ГБ — $1399

Стоимость гипотетического пятого айфона, к сожалению, не раскрывается.

Напомним, что в этом году Apple должна представить 4 или 5 новых айфонов — iPhone 12 MiniiPhone 12iPhone 12 ProiPhone 12 Pro Max. Презентация ожидается 13 октября.

Источник: GSMArena

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