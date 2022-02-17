Названа стоимость Xiaomi 12, 12 Pro и 12X в Европе

К чему готовиться в России?

Компания Xiaomi, представившая серию Xiaomi 12 в Китае в декабре, в ближайшее время выпустить смартфоны линейки для глобального рынка. Сегодня портал GSMArena, сославшись на инсайдерские источники, назвал стоимость Xiaomi 12, 12 Pro и 12X в Европе.

Цены такие:

Xiaomi 12 c 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: 800 евро

Xiaomi 12 c 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: 900 евро

Xiaomi 12 Pro c 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: 1000 евро

Xiaomi 12 Pro c 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: 1200 евро

Xiaomi 12X c 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ: 600 евро

Xiaomi 12X c 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ: 700 евро

Цвета: синий, серый, сиреневый. Дата поступления в продажу: март 2022.

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