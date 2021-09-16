Названа стоимость замены дисплея и аккумулятора на смартфонах серии iPhone 13

Дорого!

Компания Apple назвала стоимость замены аккумулятора и дисплея на смартфонах поколения Айфон 13. Пока что речь идет о Китае, но, путем несложных расчетов, вполне можно прийти и к российским ценникам. Переводите доллары в рубли, прибавляйте 30%, не ошибетесь.

Итак, вот, сколько стоит заменить экран:

Айфон 13 мини — $265 ;

; Айфон 13 — $335 ;

; Айфон 13 Про — $335 ;

; Айфон 13 Про Макс — $400 .

Тем же, у кого есть подписка AppleCare+ заплатить придется всего $30.

А аккумулятор?

Айфон 13 мини — $80 ;

; Айфон 13 — $80 ;

; Айфон 13 Про — $80 ;

; Айфон 13 Про Макс — $80.

Да, везде одинаково! Ну а с Apple Care+, так и вовсе, бесплатно. Правда, в том же Китае стоит она от $185 на год.

Читаем о новых Айфонах 13 на Блохе:

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