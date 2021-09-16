Названа стоимость замены дисплея и аккумулятора на смартфонах серии iPhone 13
Дорого!
Компания Apple назвала стоимость замены аккумулятора и дисплея на смартфонах поколения Айфон 13. Пока что речь идет о Китае, но, путем несложных расчетов, вполне можно прийти и к российским ценникам. Переводите доллары в рубли, прибавляйте 30%, не ошибетесь.
Итак, вот, сколько стоит заменить экран:
- Айфон 13 мини — $265;
- Айфон 13 — $335;
- Айфон 13 Про — $335;
- Айфон 13 Про Макс — $400.
Тем же, у кого есть подписка AppleCare+ заплатить придется всего $30.
А аккумулятор?
- Айфон 13 мини — $80;
- Айфон 13 — $80;
- Айфон 13 Про — $80;
- Айфон 13 Про Макс — $80.
Да, везде одинаково! Ну а с Apple Care+, так и вовсе, бесплатно. Правда, в том же Китае стоит она от $185 на год.
Читаем о новых Айфонах 13 на Блохе:
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
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