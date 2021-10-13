Названа сумма, которую готовы потратить россияне на покупку iPhone
Да, так мало.
Россияне готовы потратить на покупку айфона в среднем 15 000 рублей. Таковы результаты исследования, проведенного в третьем квартале 2021 года компанией «Авито» .
И это на 11% больше, чем во втором квартале текущего года. И аж на 30%, если сравнивать с третьим кварталом 2020 года.
Для сравнения, средняя цена продажи модели от Samsung равна 8000 рублей.
При этом, на вторичном рынке айфоны популярнее устройств на Android. На них приходится более 53,8% рынка. За квартал наблюдается рост на 10%. А за год, так и вовсе, на 28%. Второе место у Samsung (отрыв огромный, на ее изделия приходится лишь 17% продаж). Третье занимает Xiaomi (13%). Четвертое за HONOR, а пятое — за Huawei.
Общий средний чек на покупку смартфона на «Авито» составляет 9500 рублей.
Самые дороги смартфоны в Сочи (13 000 рублей). Затем идет Москва, Ставрополь и Иркутск (12 000 рублей). А дешевле всего в Рязани и Ульяновске (8000 рублей).
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