Названа точная дата релиза iOS 14.5

В описании AirTag.

Многие ждут выхода финальной iOS 14.5. Однако Apple никуда не торопится. После весенней презентации она выпустила iOS 14.5 Release Candidate. Тестирование продолжается.

Когда мы получим стабильную iOS 14.5? Ответ на вопрос можно найти в пресс-релизе AirTag. Трекер Apple представила вчера.

В описании AirTag указано следующее. Аксессуар используется в паре с устройством на базе iOS 14.5 или iPadOS 14.5. Далее цитата: “Эти обновления программного обеспечения будут доступны со следующей недели”.

Скорее всего, iOS 14.5 мы увидим 27 апреля – спустя 7 дней после мероприятия Apple. Впрочем, не исключено, что чуть раньше.

Вместе с iOS 14.5 выйдет финальная watchOS 7.4. Иначе разблокировка айфона в маске не заработает.

Источник: apple.com

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