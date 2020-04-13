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Названа точная дата выхода самого дешевого из айфонов iPhone SE 2020

13 Апр, 2020

Названа точная дата выхода самого дешевого из айфонов iPhone SE 2020

Ждем уже на этой неделе!

На этой неделе Apple представит первый новый iPhone в 2020 году. Долгожданный новый iPhone SE, слухи о котором активно распространялись в последние три года, будет анонсирован и, вероятно, сразу же запущен в продажу в ближайшие дни.

Это случится! Самый дешевый из айфонов iPhone SE 2020 утвержден инсайдером

По словам известного инсайдера Джона Проссера, Apple анонсирует iPhone SE 2020 во вторник или среду, 14-15 апреля. Эксперт отметил, что наиболее вероятная дата анонса — 15 апреля. Однако компания может поторопиться с анонсом и сделать его в один день с презентацией компании OnePlus, тем самым попытаясь затмить новинку конкурента.

Проссер известен многочисленными верными утечками в отношении новых продуктов Apple. Он входит в небольшое число инсайдеров, которые действительно имеют информаторов в компании Apple.

iPhone SE 2020 получит 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, кнопку «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID, процессор A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и одинарную камеру, улучшенную по сравнению с iPhone 8. Модель станет самой доступной среди смартфонов Apple, получив цену от $399 за модель с 64 ГБ памяти. Ожидается, что в России стоимость смартфона составит около 36 тысяч рублей.

Источник: Twitter.

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