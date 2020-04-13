Названа точная дата выхода самого дешевого из айфонов iPhone SE 2020

Ждем уже на этой неделе!

На этой неделе Apple представит первый новый iPhone в 2020 году. Долгожданный новый iPhone SE, слухи о котором активно распространялись в последние три года, будет анонсирован и, вероятно, сразу же запущен в продажу в ближайшие дни.

По словам известного инсайдера Джона Проссера, Apple анонсирует iPhone SE 2020 во вторник или среду, 14-15 апреля. Эксперт отметил, что наиболее вероятная дата анонса — 15 апреля. Однако компания может поторопиться с анонсом и сделать его в один день с презентацией компании OnePlus, тем самым попытаясь затмить новинку конкурента.

Проссер известен многочисленными верными утечками в отношении новых продуктов Apple. Он входит в небольшое число инсайдеров, которые действительно имеют информаторов в компании Apple.

Okay, bois! We’re going into calendar week 16! The week I reported for the iPhone SE to launch! Most likely date being

– Wednesday, April 15th But! The possible wild card, to throw off OnePlus

– Tuesday, April 14th Happy iPhone week! *unless I’m wrong, too 🙃 pic.twitter.com/7jOo1HFYti — Jon Prosser (@jon_prosser) April 12, 2020

iPhone SE 2020 получит 4,7-дюймовый ЖК-дисплей, кнопку «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID, процессор A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и одинарную камеру, улучшенную по сравнению с iPhone 8. Модель станет самой доступной среди смартфонов Apple, получив цену от $399 за модель с 64 ГБ памяти. Ожидается, что в России стоимость смартфона составит около 36 тысяч рублей.

Источник: Twitter.

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