Названа точная дата выхода самого дешевого из айфонов iPhone SE 2020

Ждем уже на этой неделе!

На этой неделе Apple представит первый новый iPhone в 2020 году. Долгожданный новый iPhone SE, слухи о котором активно распространялись в последние три года, будет анонсирован и, вероятно, сразу же запущен в продажу в ближайшие дни.

По словам известного инсайдера Джона Проссера, Apple анонсирует iPhone SE 2020 во вторник или среду, 14-15 апреля. Эксперт отметил, что наиболее вероятная дата анонса — 15 апреля. Однако компания может поторопиться с анонсом и сделать его в один день с презентацией компании OnePlus, тем самым попытаясь затмить новинку конкурента.

Проссер известен многочисленными верными утечками в отношении новых продуктов Apple. Он входит в небольшое число инсайдеров, которые действительно имеют информаторов в компании Apple.

Okay, bois!

We’re going into calendar week 16! The week I reported for the iPhone SE to launch!

Most likely date being

– Wednesday, April 15th

But! The possible wild card, to throw off OnePlus

– Tuesday, April 14th

Happy iPhone week!

*unless I’m wrong, too 🙃 pic.twitter.com/7jOo1HFYti

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 12, 2020