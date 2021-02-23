Названа веская причина обновиться до iOS 14.5
Защита от хакеров стала лучше.
Взлом iOS дело хлопотное. Но все возможно, если постараться. Особенно опасны для системы эксплойты типа zero-click.
Уязвимости zero-click существуют сами по себе. Хакерам не требуются никакие действия пользователя. Поэтому вторжение злоумышленников происходит незаметно.
С 2018 года iOS защищает технология PAC (Pointer Authentication Codes). Она предотвращает злоупотребления поврежденной памятью. Однако ее влияние не распространяется на указатели ISA.
Указатели ISA говорят приложениям, к какой части кода следует обращаться. Настоящий подарок для взломщиков. Только в iOS 14.5 они перестанут быть уязвимыми. Для них тоже активируют PAC.
Рекомендуем не пропускать iOS 14.5, когда апдейт выйдет. Безопасность превыше всего. Сейчас, напомним, система проходит бета-тестирование.
Источник: techradar.com
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