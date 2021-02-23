Новости

Названа веская причина обновиться до iOS 14.5

23 Фев, 2021

Названа веская причина обновиться до iOS 14.5

Защита от хакеров стала лучше.

Взлом iOS дело хлопотное. Но все возможно, если постараться. Особенно опасны для системы эксплойты типа zero-click.

Уязвимости zero-click существуют сами по себе. Хакерам не требуются никакие действия пользователя. Поэтому вторжение злоумышленников происходит незаметно.

iOS 14 iPhone

С 2018 года iOS защищает технология PAC (Pointer Authentication Codes). Она предотвращает злоупотребления поврежденной памятью. Однако ее влияние не распространяется на указатели ISA.

Указатели ISA говорят приложениям, к какой части кода следует обращаться. Настоящий подарок для взломщиков. Только в iOS 14.5 они перестанут быть уязвимыми. Для них тоже активируют PAC.

Рекомендуем не пропускать iOS 14.5, когда апдейт выйдет. Безопасность превыше всего. Сейчас, напомним, система проходит бета-тестирование.

Источник: techradar.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий