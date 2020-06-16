Названо большое нововведение iOS 14

Крутая функция!

Меньше чем за неделю до презентации iOS 14 инсайдер Fudge раскрыл еще одну возможную функцию будущего обновления для iPhone. По его словам, Apple может добавить в iOS 14 функцию отслеживания качества сна.

Инсайдер обнаружил несколько упоминаний функции в коде iOS 14, скандально попавшей в интернет в начале года. В прошивке найдены упоминания диалогов, связанных с функцией. В одном из диалогов говорится о том, что функция анализирует привычки сна пользователя в зависимости от времени использования iPhone.

Аналогичная функция должна будет появиться в watchOS 7 — следующем большом обновлении для Apple Watch. Функция будет передавать данные между устройствами, собирая единую статистику сна для пользователя.

Презентация iOS 14 пройдет 22 июня в рамках первого дня конференции WWDC 2020. Начало презентации запланировано на 20:00 по московскому времени.

Источник: Twitter.

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