Названо разрешение камеры iPhone 12

Прироста не случится.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 основной камерой с разрешением 12 Мп. Как сообщил инсайдер Komiya, известный серией утечек в отношении продуктов Apple, новые iPhone получат обновленные более крупные сенсоры.

Инсайдер отметил, что основную 12-мегапиксельную камеру получат все смартфоны из новой линейки, в том числе самые дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Также iPhone нового поколения будут оснащены обновленным широкоугольным семилинзовым объективом с повышенной светочувствительностью.

Кроме этого, Apple разрабатывает новую технологию стабилизации изображения, которая улучшит резкость при съемке фото и видео. Технология может быть применена только во флагманских смартфонах iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Согласно предыдущим утечкам, наиболее доступные смартфоны iPhone 12 и iPhone 12 Max будут оснащены двойной камерой. Флагманы iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max получат систему из трех тыльных камер, как в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Источник: Twitter.

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