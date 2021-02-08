Названо самое загружаемое приложение в мире

Дуров может быть доволен.

Какое неигровое приложение самое загружаемое в мире? Ответ легко получить из глобального отчета компании Sensor Tower.

Исследование Sensor Tower касается января 2021 года. Лидирует в списке мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым и его братом.

За прошлый месяц было совершено 63 миллиона установок Telegram. Это в 3,8 раза больше, чем в январе 2020 года. Рост на лицо.

Telegram наиболее популярен в Индии. Там его установили 15 миллионов раз (24% от всего количества).

Кроме того, Telegram любят в Индонезии. Более 6 миллионов загрузок. Однако разработчикам мессенджера рано расслабляться.

На втором месте в рейтинге – TikTok с 62 миллионами скачиваний. Не исключено, что в феврале он обгонит Telegram.

Источник: techradar.com

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