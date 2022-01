Названы цены iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro Max — будет дороже

Вот так.

Известный сетевой аналитик под ником LeaksApplePro опубликовал в своем твиттере информацию о ценах на смартфоны серии Айфон 14. Тем, кто возьмет простые айфоны, пугаться не придется. Цены будут теми же. А вот Прошки подорожают.

Итак, вот цены:

Выходит, что Айфон 14 Про и 14 Про Макс станут на 100 баксов дороже, чем Айфон 13 Про и 13 Про Макс. У нас? Ждем прибавки в 10 000 рублей.

14: $799

14 Max: $899

14 Pro: $1099

14 Pro Max: $1199

Apple is currently considering this.

Production costs are increasing and there has to be more than a $100 difference between the 14 Max and the 14 Pro.

Makes sense to me and wouldn’t expect changes.

Will keep you updated.

— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 9, 2022