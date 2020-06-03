Названы главные фишки Xiaomi Mi Band 5

Не революция, но достойные нововведения.

На днях стало официально известно, что долгожданный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 будет официально презентован 11 июня. Сегодня на платформе Weibo были опубликованы новые подробности о грядущем гаджете Xiaomi, который, как и предыдущие модели, должен оказаться хитом среди покупателей.

Согласно утечке, готовящийся к анонсу Xiaomi Mi Band 5 получит поддержку пяти новых режимов активности. Устройство сможет учитывать занятия йогой, упражнения на эллиптическом тренажере, гребном тренажере, прыжки со скакалкой и езду на велотренажере. О точности отслеживания занятий пока никакой информации нет.

Еще одной важной особенностью Xiaomi Mi Band 5 станет поддержка «умного» голосового помощника Amazon Alexa. Предыдущие модели Mi Band поддерживают только собственный голосовой ассистент Xiaomi XiaoAI.

Также в Xiaomi Mi Band 5 будет реализована поддержка бесконтактных платежей в странах Европы. Прежде платить при помощи NFC через Mi Band можно было только в Китае. Российские пользователи Xiaomi Mi Band 5 получат возможность пользоваться бесконтактными платежами одними из первых, так как ранее Xiaomi объявила о выходе браслета Mi Band 4 NFC на российском рынке первым среди европейских стран.

Источник: GC.

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