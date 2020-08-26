Названы ключевые особенности самого дорогого iPhone 12

iPhone 12 Pro Max порадует особыми возможностями.

Apple реализует в самом дорогом смартфоне из линейки iPhone 12 две эксклюзивных особенности. Согласно данным инсайдера Джона Проссера, в 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max появится 120-герцовый экран и 3D-датчик LiDAR. Все другие новые модели iPhone будут лишены этих нововведений.

Проссер обнаружил упоминания новых функций iPhone 12 Pro Max в файлах бета-версии iOS 14. В разделе настроек «Камера» стал доступен переключатель «LiDAR», который отвечает за активацию датчика.

В разделе настроек «Дисплей» в последней бета-версии iOS 14 появились опции «Включить высокую частоту обновления» и «Включить адаптивный режим». Первая опция активирует повышенную частоту обновления экрана, вторая — отвечает за адаптацию частоты обновления в зависимости от отображаемого на дисплее контента.

Информацию от Проссера, который ранее в этом году отметился серией противоречивых утечек, подтвердил YouTube-блогер iAppleBytes. Его источники обнаружили аналогичные параметры в файлах бета-версии iOS 14.

Источник: YouTube.

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