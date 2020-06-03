Названы крупные нововведения iOS 14

Еще больше новых функций!

Еще несколько нововведений iOS 14 были рассекречены. Согласно данным, полученным из ранней сборки iOS 14, в следующем поколении ОС для iPhone появится встроенный переводчик в браузере Safari и поддержка стилуса Apple Pencil на веб-сайтах.

Переводчик в браузере Safari в iOS 14 будет работать локально, используя машинное обучение. Это позволит выполнять перевод текста на сайтах без подключения к интернету. Кроме этого, данные о переведенном тексте не будут отправляться в Apple.

В коде iOS 14 обнаружены упоминания поддержки перевода в других стандартных приложениях на iPhone. Apple тестирует эту возможность в разных приложениях, включая App Store, где пользователям может понадобиться перевод отзывов, написанных на другом языке.

Также в iOS 14 и iPadOS 14 может появиться поддержка стилуса Apple Pencil на веб-сайтах. Описание функции указывает на появление возможность рисовать и делать разметку при помощи Apple Pencil на поддерживаемых веб-сайтах. В издании 9to5Mac отметили, что функция может появиться в iPadOS 14 и быть доступной только на планшетах iPad.

Apple официально презентует iOS 14 в первый день конференции разработчиков WWDC 2020, 22 июня.

Источник: 9to5Mac.

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