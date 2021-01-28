Названы лидеры рынка смартфонов в 2020 году

Xiaomi сохранила 3 место.

Любопытные отчеты выпустили аналитики Canalys и IDC. Исследования посвящены рынку смартфонов в конце прошлого года.

Особенно интересен список лидеров. На первой строчке – как легко догадаться – Apple. За ней следом идет Samsung. Кто третий?

Третья в рейтинге – Xiaomi. Позиция для китайской компании не новая. Ей удалось прочно закрепиться.

Xiaomi показала высочайший темп роста, обойдя именитых конкурентов. В 4 квартале 2020 поставки гиганта из Поднебесной увеличились. На 31% – как утверждает Canalys. На 32%, если верить IDC. В миллионах штук это 43,4 и 43,3 соответственно.

Всего за 2020 год Xiaomi поставила от 147,8 миллиона до 149,6 миллиона телефонов. Таким образом, прирост составил от 17,6% до 19% (в зависимости от оценки – DC или Canalys).

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