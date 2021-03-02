Названы лучшие беспроводные наушники за 2021 год

Угадайте, кто на первом месте?

Похоже, что эксперты Роскачества без дела не сидят. Они составили рейтинг лучших беспроводных наушников этого года.

Всего в ТОП вошло 125 моделей. Первую строчку заняли AirPods Max от Apple. Они набрали 3,73 балла из 5 возможных.

В Роскачестве отметили качественную сборку, простое управление, систему активного шумоподавления и долгое время автономной работы. AirPods Max способны проработать около 22 часов.

На втором месте – Bose QuietComfort Earbuds. На их счету – 3,61 балла. Замыкают тройку лидеров Huawei Freebuds Pro. Роскачество присудило им 3,5 балла.

Также достойны упоминания Sennheiser CX 400BT и Bose Sport Earbuds. Они на 4 и 5 позиции соответственно.

Источник: iz.ru

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