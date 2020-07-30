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Названы лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

30 Июл, 2020

Названы лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

AirPods Pro первые.

Роскачество составило рейтинг лучших беспроводных наушников, представленных на российском рынке. Лучшими полностью беспроводными наушниками были названы Apple AirPods Pro, которые были высоко оценены экспертами организации за удобство использования, качество звука и широкую функциональность.

Названы лучшие беспроводные наушники по версии Роскачества

В тройку лучших TWS-наушников по версии Роскачества вошли AirPods 2-го поколения и Sennheiser Momentum TW2.

Лучшими полноразмерными наушниками остались Sony WH-1000XM3, которые не первый месяц удерживают лидерство в рейтинге. Среди новых полноразмерных наушников в Роскачестве выделили Sennheiser PXC 550-II и недорогие Sony WH-CH710N. Обе модели имеют функцию шумоподавления.

Всего Роскачество протестировало 35 пар беспроводных наушников. Эксперты организации оценивали качество звука, качество передачи звука, функциональность, прочность и удобство использования наушников.

Источник: Роскачество.

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