Названы мощнейшие Android-смартфоны

Для любителей скорости.

В списке самых мощных Android-смартфонов в очередной раз сменился лидер. Согласно новым данным, опубликованным командой разработчиков бенчмарка AnTuTu, самым мощным Android-смартфоном по итогам мая стал Oppo Reno3 5G за производительность которого отвечает система на новейшем флагманском процессоре MediaTek Dimensity 1000L. В тестировании в бенчмарке AnTuTu смартфон набрал 403 607 баллов.

Помимо него в пятерку самых мощных Android-смартфонов вошли: Honor 30 (387 583), Huawei Nova 7 (385 323), Honor 30S (362 502) и Honor X10 (360 460). Смартфоны Huawei и Honor уверенно заняли топ рейтинга, заметно опередив конкурентов по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается Xiaomi, то только один смартфон компании представлен в рейтинге самых быстрых. Это Redmi K30 5G, набравший в AnTuTu показатель 322 867 баллов. Ни один смартфон Samsung не попал в свежий рейтинг самых быстрых Android-смартфонов

Источник: AnTuTu.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: