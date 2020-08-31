Названы расцветки компактного iPhone 12

Ждем новые цвета.

Apple выпустит компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 в ряде новых цветов. Согласно информации источников издания DigiTimes, iPhone 12 будет выпущен в белом, черном, фиолетовом, темно-синем, голубом и оранжевом цветах.

Инсайдеры подчеркнули, что в новых цветах будет запущен менее дорогой iPhone 12 и 6,1-дюймовый iPhone 12 Max. Смартфоны станут прямыми наследниками iPhone 11, который выпущен в шести разных цветах.

Более дорогие iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max выйдут в классических цветах. По данным инсайдера Макса Вайнбаха, смартфоны будут представлены в одном новом цвете — темно-синяя расцветка заменит темно-зеленую (Midnight Green), в которой выходят iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Ранее стала известна емкость аккумуляторов смартфонов из линейки iPhone 12.

Источник: DigiTimes.

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