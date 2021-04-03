Названы самые быстрые недорогие смартфоны

Redmi и Vivo на высоте.

Популярный бенчмарк AnTuTu опубликовал интересный рейтинг. В него вошли наиболее производительные смартфоны из доступного сегмента. Не флагманы.

ТОП составлен по итогам тестирования за март 2021 года. С февраля мало что изменилось. Первое место до сих пор занимает Redmi 10X 5G.

На второй строчке расположился его собрат. Речь о модели Redmi 10X Pro 5G. Замыкает тройку лидеров Vivo S7t.

Все они оснащены одним процессором. Имеется в виду Dimensity 820 от MediaTek.

Следом идут Nova 7 Pro, Nova 7, Nova 8 Pro, Honor 30, Nova 8, Honor X10 и Honor 30S. Почти все используют Kirin 985.

Только Honor X10 и Honor 30S построены на Kirin 820.

Источник: antutu.com

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