Названы самые популярные слова в социальных медиа в 2021 году: вакцинация, биткоин и пандемия

Коронавирус не отстает…

В прошлом году казалось, что 2021-й год окажется проще в плане эпидемиологической обстановки. Но нет. Коронавирус мутировал и продолжил бушевать. И влиять на всю нашу жизнь. Соответственно, все, что с ним связано, все также будоражило умы людей. Медиалогия составила список самых упоминаемых слов в социальных медиа в 2021 году. 7 из 10 слов связаны с коронавирусом!!!

Что там?

На первом месте Вакцинация и Вакцина . С огромным отрывом от всего остального: более 63 миллионов слов в СМИ! Вторая позиция у Bitcoin и Криптовалют . Их упоминали 19,6 миллиона раз. Еще бы, на хайпе! Пандемия заняла почетное, чтоб ее, третье место с 19,58 млн упоминаний. Затем последовал Компонент с 17,14 млн. К чему относится, догадайтесь сами. Очередное производное эпохи Иммунитет (13,58 млн слов). Спутник (не космический, явно, 13,55 млн). QR-код (ух, опять, 12,05 млн). Карантин все еще всех пугает, 11,07 млн упоминаний. Мигрант, 9,44 млн слов. Олимпиада (неожиданно то как!), 6,14 млн.

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