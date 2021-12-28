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Названы самые популярные слова в социальных медиа в 2021 году: вакцинация, биткоин и пандемия

28 Дек, 2021

Названы самые популярные слова в социальных медиа в 2021 году: вакцинация, биткоин и пандемия

Коронавирус не отстает…

В прошлом году казалось, что 2021-й год окажется проще в плане эпидемиологической обстановки. Но нет. Коронавирус мутировал и продолжил бушевать. И влиять на всю нашу жизнь. Соответственно, все, что с ним связано, все также будоражило умы людей. Медиалогия составила список самых упоминаемых слов в социальных медиа в 2021 году. 7 из 10 слов связаны с коронавирусом!!!

Что там?

  1. На первом месте Вакцинация и Вакцина. С огромным отрывом от всего остального: более 63 миллионов слов в СМИ!
  2. Вторая позиция у Bitcoin и Криптовалют. Их упоминали 19,6 миллиона раз. Еще бы, на хайпе!
  3. Пандемия заняла почетное, чтоб ее, третье место с 19,58 млн упоминаний.
  4. Затем последовал Компонент с 17,14 млн. К чему относится, догадайтесь сами.
  5. Очередное производное эпохи Иммунитет (13,58 млн слов).
  6. Спутник (не космический, явно, 13,55 млн).
  7. QR-код (ух, опять, 12,05 млн).
  8. Карантин все еще всех пугает, 11,07 млн упоминаний.
  9. Мигрант, 9,44 млн слов.
  10. Олимпиада (неожиданно то как!), 6,14 млн.

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