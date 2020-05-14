Названы самые популярные Android-смартфоны начала 2020 года

Есть сюрпризы.

Спрос на дорогие Android-смартфоны продолжает снижаться, тогда как потребители отдают предпочтение среднебюджетным моделям. Согласно собранным компанией Strategy Analytics данным, в рейтинг самых популярных Android-смартфонов начала 2020 года попал только один флагманский смартфон.

Самым популярным Android-смартфоном в первом квартале 2020 года стал среднебюджетный аппарат Samsung Galaxy A51. Следом за ним расположился бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 8. Тройку замкнул единственный флагман из обнародованного рейтинга — Samsung Galaxy S20+. Примечательно, что в лидеры по продажам вошла именно более габаритная версия новейшего флагмана Samsung. В топ-6 помимо перечисленных смартфонов попали: Samsung Galaxy A10s, Xiaomi Redmi Note 8 и Samsung Galaxy A20s.

В Strategy Analytics полагают, что среднебюджетные смартфоны будут продолжать набирать популярность до конца 2020 года. Это будет связано в первую очередь со снижением темпов роста мировой экономики на фоне сложной эпидемиологической обстановки.

Смартфоны Apple не станут исключением, хоть и ситуация с Android-смартфонами окажется другой, считают эксперты. Самым продаваемым смартфоном Apple в 2020 году должен стать iPhone 11, наиболее доступная модель из флагманской линейки. Обнародованная ранее статистика продаж смартфонов в первом квартале 2020 года указала на то, что спрос на более дешевый iPhone 11 выше, чем на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max вместе взятые.

Источник: The Verge.

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