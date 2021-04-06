Названы самые популярные мобильные браузеры в мире

На каком месте Safari?

Аналитический сайт StatCounter опубликовал интересный рейтинг. В него вошли самые популярные мобильные браузеры.

ТОП составлен по мировой статистике за март этого года. Легко догадаться, кто стал первым.

Верхнюю строчку занял Chrome. Он завоевал 63,03% аудитории. Также следует поздравить Safari. Обозреватель от Apple добился результата в 24,87%. Заслуженное второе место.

Замыкает тройку лидеров Samsung Internet. Его 6,04% хватает для превосходства над остальными конкурентами.

Полностью ТОП выглядит так:

Chrome – 63,03% Safari – 24,87% Samsung Internet – 6,04% UC Browser – 2,44% Opera – 1,84% Firefox – 0,49%

Прочие приложения не заслуживают вниманиях. Их доля в глобальном масштабе мала.

Источник: statcounter.com

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