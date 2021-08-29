Названы самые популярные смарт-часы в мире — это Apple Watch Series 6

Аналитики не врут.

Аналитики Strategy Analytics изучили рынок смарт-часов за весь 2021 год и за его второй финансовый квартал. Результаты впечатляют. Смарт-часы брали почти на 50% лучше, чем в минувшем году. Аудитория выросла почти на 20 миллионов пользователей. А какие смарт-часы наиболее популярные? Вы не ошиблись, это изделие Apple. А именно Apple Watch Series 6.

Apple на коне. У нее 52% всего рынка! Во втором квартале продано почти 10 миллионов Apple Watch Series разных поколений (+46% по сравнению со вторым кварталом минувшего года).

Первый конкурент, Samsung, далеко позади. Доля всего 11%. Потом идет Garmin (чуть больше 8%). Все остальные бренды (десятки, если не сотни), владеют менее 30% рынка.

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