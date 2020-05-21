Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года в России

Лидеры вам знакомы.

Сервис «Яндекс.Маркет» назвал самые популярные смартфоны в период с 1 февраля по 30 апреля 2020 года среди россиян. Стало известно, что в первой половине года россиян больше всего интересовали недорогие бюджетные смартфоны Xiaomi и Samsung.

Самым популярным смартфоном апреля по переходам с «Яндекс.Маркета» на сайты интернет-магазинов стал Samsung Galaxy A51 с 64 ГБ памяти, представленный в начале 2020 года. Также большой популярностью пользовались бюджетный Galaxy A10 и Galaxy A71 из средней ценовой категории.

Среди смартфонов Xiaomi покупателей заинтересовали модели Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8 и Redmi 8. Все перечисленные модели находятся в ценовой категории до 20 тысяч рублей.

В лидеры по спросу попали и смартфоны Apple. Наибольший интерес среди покупателей нашли iPhone 11 и iPhone XR. Примечательно, что в обоих случаях россиян интересовали не только базовые модели с 64 ГБ памяти, но и более продвинутые версии со 128 ГБ памяти.

Источник: ЯМ.

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