Названы самые популярные смартфоны в России в октябре — на первом месте Redmi 9A

Ритейлеры рассказывают.

В топе продаж айфонов нет. В России активнее берут недорогие устройства. Так, в октябре 2021 года самым продаваемым смартфоном стал Redmi 9A. Второе место занял Redmi 9T. Далее идут три бюджетных Samsung: Galaxy A02, Galaxy A12 с 32 ГБ флеш-памяти и Galaxy A12 с накопителем на 64 ГБ.

По сравнению с октябрем прошлого года, по данным МТС, было продано на 7,5% больше устройств. А в денежном эквиваленте рост выручки составил более 30%

Лидером в октябре стала Samsung. Затем идет Xiaomi. Apple только на третьей позиции. Ну а на четвертой — realme. В пятерку также вошла ZTE. Huawei и HONOR в октябре — лишь на 6 и 7 местах соответственно.

Средняя цена покупаемого россиянином смартфона равна 25 тысячам рублей.

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