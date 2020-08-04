Названы самые популярные смартфоны Xiaomi без поддержки Android 11

Они останутся в истории.

Компания Xiaomi подтвердила, что ряд популярных смартфонов не получит возможности обновления до Android 11. Согласно обнародованным данным, без крупного обновления останутся такие популярные модели, как Redmi Note 7, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Кроме этого, поддержки Android 11 не будет у Redmi 8 и Redmi 8A — бюджетных смартфонов, ставших одними из самых популярных в своей ценовой категории. Как отметили эксперты издания Xiaomi Today, таким образом компания Xiaomi пытается привлечь внимание покупателей к более новым смартфонам из той же линейки. При этом, новые смартфоны из бюджетной линейки Xiaomi стали дороже.

Также поддержки Android 11 не получат и относительно дорогие смартфоны, включая Xiaomi Mi Mix 3 5G и Xiaomi Mi Mix Alpha. Xiaomi оставит эти смартфоны без обновления, поскольку они сняты с продажи.

Ранее мы опубликовали полный список смартфонов Xiaomi, которые можно будет обновить до Android 11.

Источник: XT.

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