Названы самые распространенные модели iPhone в России
За последние 5 лет.
Аналитическая компания GS Group опубликовала любопытный отчет. Он относится к российскому рынку смартфонов.
Особенно интересны данные по “яблочным” гаджетам. За последние 5 лет Apple поставила в Россию 17 миллионов айфонов.
Какие модели самые распространенные в РФ? Однозначный лидер – iPhone 11. Им владеют 2,8 миллиона наших соотечественников.
Если верить GS Group, второй по счету – iPhone SE 2016 года выпуска. Замыкает тройку старый добрый iPhone 7.
В первом квартале 2021 Apple привезла в РФ 1,2 миллиона iPhone. Половина из них – iPhone 11.
На долю iPhone 12 приходится треть объема. Еще 15% – это iPhone XR и iPhone SE 2020.
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