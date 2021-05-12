Названы самые распространенные модели iPhone в России

За последние 5 лет.

Аналитическая компания GS Group опубликовала любопытный отчет. Он относится к российскому рынку смартфонов.

Особенно интересны данные по “яблочным” гаджетам. За последние 5 лет Apple поставила в Россию 17 миллионов айфонов.

Какие модели самые распространенные в РФ? Однозначный лидер – iPhone 11. Им владеют 2,8 миллиона наших соотечественников.

Если верить GS Group, второй по счету – iPhone SE 2016 года выпуска. Замыкает тройку старый добрый iPhone 7.

В первом квартале 2021 Apple привезла в РФ 1,2 миллиона iPhone. Половина из них – iPhone 11.

На долю iPhone 12 приходится треть объема. Еще 15% – это iPhone XR и iPhone SE 2020.

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