Названы системные требования для запуска Android-приложений на ПК с Windows 11
И они не скромные.
Как известно, Windows 11 способна работать с программами, созданным смартфонов и планшетов под управлением операционной системы Android. Но для их эмуляции, оказывается, нужен довольно мощный компьютер. Microsoft рассказала, какая система нужна для запуска Android-приложений.
Вот они.
- ОC: разумеется, Windows 11 с актуальным апдейтом
- Процессор: Core i3 от Intel 8-го поколения или аналого от AMD (Ryzen из линейки 3000).
- ОЗУ: 8 ГБ, но рекомендуется 16 ГБ
- Накопитель: HDD не подойдет, нужен SSD
Прямо сейчас Windows 11 способна работать более чем с 1000 приложений Android. И их число постоянно растет.
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