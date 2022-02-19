Названы системные требования для запуска Android-приложений на ПК с Windows 11

И они не скромные.

Как известно, Windows 11 способна работать с программами, созданным смартфонов и планшетов под управлением операционной системы Android. Но для их эмуляции, оказывается, нужен довольно мощный компьютер. Microsoft рассказала, какая система нужна для запуска Android-приложений.

Вот они.

ОC: разумеется, Windows 11 с актуальным апдейтом

Процессор: Core i3 от Intel 8-го поколения или аналого от AMD (Ryzen из линейки 3000).

ОЗУ: 8 ГБ, но рекомендуется 16 ГБ

Накопитель: HDD не подойдет, нужен SSD

Прямо сейчас Windows 11 способна работать более чем с 1000 приложений Android. И их число постоянно растет.

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