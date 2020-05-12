Названы три самых популярных смартфона начала 2020 года

Айфоны в лидерах.

Специалисты компании Canalys опубликовали список самых покупаемых смартфонов в первом квартале 2020 года. Согласно обнародованным данным, наибольший спрос в начале года получили смартфоны Apple, Xiaomi и Samsung.

По статистике Canalys, самым популярным смартфоном первого квартала года стал iPhone 11. Модель более чем в два раза опередила расположившихся на втором месте Xiaomi Redmi Note 8 и Note 8T по количественным продажам. Тройку самых популярных смартфонов замкнул Samsung Galaxy A51.

Успех iPhone 11 подтвердила статистика другой исследовательской компании. По данным компании Counterpoint, самым покупаемым смартфоном первого квартала 2020 года стал iPhone 11. За ним идут iPhone 11 Pro Max и iPhone XR. Отметим, что Counterpoint собрала статистику продаж смартфонов только в США.

К середине мая iPhone 11 не подешевел в официальной российской рознице по сравнению с ценой, установленной на смартфон в сентябре 2019 года. При этом, предшествующие iPhone 11 модели iPhone XR и iPhone XS заметно упали в цене.

Источник: Twitter, Rprna.

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