Не бойтесь! iPhone 13 хватит на всех

Дефицита не будет.

Сообщается, что никаких проблем с поставками Айфон 13 не ожидается. Инсайдеры, сославшись на источники из цепочки поставщиков пишут, что причин беспокоиться нет. Точнее они объективно есть (пандемия коронавируса, проблемы с производством, непонятная ситуация в экономике в целом), но Apple сумела себя обезопасить.

Уже сейчас на складах лежит гигантское количество новеньких айфонов, которых хватит на всех желающих. Поэтому ажиотажа, вероятно, удастся избежать.

Напомним, что Айфоны 13, скорее всего, представят 14 сентября. Речь идет о четырех моделях. Базовой, компактной, премиальный и флагманской. Главные фишки: меньше челки, лучше камеры, больше аккумуляторы, круче дисплеи (но только у Прошки и Прошки Макс), реверсивная зарядка. Ну и цвета новые.

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