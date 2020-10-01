Не четыре, а сразу пять iPhone 12 — Apple может удивить всех 13 октября

Возможно, что нас ждут сюрпризы.

Авторитетный немецкий портал WinFuture, редактором которого является известный инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt), опубликовал любопытную информацию — Apple готовит не четыре, а сразу пять новых айфонов.

Редакция сайта ссылается на ритейлеров, в базы данных которых уже начали добавлять смартфоны из серии iPhone 12.

Впрочем, не факт, что таинственный айфон будет называться iPhone 12. Его наименование не раскрывается. Однако известно, что нас ждет не премиальная, а бюджетная модель. Также сообщается о большом выборе цветов корпуса — помимо скучных черного и белого, покупателям предложат радужные красный, желтый, синий и розово-оранжевый. Вариантов накопителя три — 64, 128 и 256 ГБ.

О стоимости, увы, ничего неизвестно.

Если эти сведения достоверны, то 13 октября нас ждут не только iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но и еще кое-что новое.

Источник: WinFuture

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