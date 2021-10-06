Не до конца идеальный — Apple может отозвать iPad mini 6 из-за искажений на экране

Вот как.

Пользователи массово жалуются на эффект «желе» на экране компактного iPad mini 6 при прокрутке. В Apple ранее заявили, что это не проблема, а «фича». Вроде как для ЖК-дисплея это норма. Но есть проблемы похуже. Порой на панели проявляются искажения или даже теряется цвет при нажатии на экран в портретной ориентации.

Об этом пишут пользователи форумов Reddit. Сообщается также, что особенно часто эта проблема возникает при включении темного режима.

«У меня iPad mini 6 около недели. Я сразу заметил проблемы. В вертикальном положении достаточно нажать на экран, чтобы проявились искажения. А еще сверху теряется цвет. И происходит это в трех местах сразу».

Когда пользователь заявил о браке, Apple поменяла iPad mini 6.

Но! Проблемы сохранились. В фирменном магазине Apple, сообщил пользователь, сам продавец сказал ему, что проблема действительно есть и что из-за нее купертиновцы вполне могут объявить об отзыве планшетов в ближайшем будущем.



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