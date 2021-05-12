Не Huawei: Xiaomi исключили из черного списка США
Счастливый финал.
Американские санкции дорого обошлись Huawei. Из-за них китайский гигант лишился ведущих позиций на рынке смартфонов.
Казалось, что следующей жертвой США станет Xiaomi. В январе этого года ее внесли в черный список, ограничивающий инвестиции в компанию.
За что? Администрация Трампа заподозрила Xiaomi в связи с военными КНР и работу на власти Поднебесной.
Xiaomi решила не сдаваться. Она опровергла обвинения и подала иск против правительства Соединенных Штатов. В итоге ей удалось доказать свою невиновность.
Уход Трампа помог делу. Сообщается, что США признали ошибку и хотят исключить Xiaomi из черного списка.
Местные инвесторы могут снова приобретать и продавать ценные бумаги Xiaomi. Ее бизнес вне угрозы.
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