Не Huawei: Xiaomi исключили из черного списка США

Счастливый финал.

Американские санкции дорого обошлись Huawei. Из-за них китайский гигант лишился ведущих позиций на рынке смартфонов.

Казалось, что следующей жертвой США станет Xiaomi. В январе этого года ее внесли в черный список, ограничивающий инвестиции в компанию.

За что? Администрация Трампа заподозрила Xiaomi в связи с военными КНР и работу на власти Поднебесной.

Xiaomi решила не сдаваться. Она опровергла обвинения и подала иск против правительства Соединенных Штатов. В итоге ей удалось доказать свою невиновность.

Уход Трампа помог делу. Сообщается, что США признали ошибку и хотят исключить Xiaomi из черного списка.

Местные инвесторы могут снова приобретать и продавать ценные бумаги Xiaomi. Ее бизнес вне угрозы.

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