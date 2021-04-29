Не обновляйте свой iPhone до iOS 14.5. Вот 2 причины подождать
Так безопаснее.
Apple очень долго тестировала iOS 14.5. Поэтому сразу после релиза многие бросились устанавливать.
Апдейт – штука заманчивая. Тем паче, что в iOS 14.5 куча нововведений. Хочется поскорее их изучить. Но это опасная стратегия.
Вероятно, лучше подождать несколько дней. iOS 14.5 от вас никуда не убежит. Нетерпеливые пользователи рискуют столкнуться с серьезными проблемами.
Во-первых, в некоторых обновлениях iOS есть критические ошибки. Например, одна из прошивок заблокировала iPad Pro в 2016 году.
Потом подобное случилось с отремонтированными iPhone. Загрузите вы iOS 14.5 на айфон, а он зависнет. Неприятно?
Можно взять паузу длиной около недели. Убедиться, что в iOS 14.5 не содержится подобных недочетов.
Второй момент – любимые приложения. Не факт, что их создатели адаптировали ПО под iOS 14.5.
Работоспособность всех программ не гарантируется. Даже популярных. Авторам нужно дать время на оптимизацию (и прохождение проверки в App Store).
А вы уже перешли на iOS 14.5? Или ждете?
Источник: cnet.com
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