Не обновляйтесь до macOS Big Sur – можете потерять все данные

Если мало места на жестком диске.

macOS Big Sur вышла в ноябре прошлого года. За прошедшее время Apple выпустила для ОС несколько апдейтов. Увы, это не помогло решить проблему.

В macOS Big Sur есть опасный баг. При установке она не проверяет, каким объемом внутренней памяти располагает компьютер. Сказанное приводит к критической ошибке.

Обновление до macOS Big Sur может лишить всех данных. Информация будет повреждена, а Mac перестанет загружаться.

Для инсталляции macOS Big Sur требуется 35,5 ГБ свободного пространства. Плюс 13 ГБ занимает установщик самой ОС.

На вашем HDD нет столько места? Тогда берегитесь. Обновиться до macOS Big Sur не выйдет. Процедура прервется ближе к концу и Mac станет неработоспособным.

Баг подтвержден в установщике macOS Big Sur 11.2, а также в бета-версии macOS Big Sur 11.3. Исправить последствия помогут резервная копия диска, FileVault и утилита “Терминал” в MacOS Recovery.

Apple происходящее никак не комментирует. Надеемся, что в финальной сборке macOS Big Sur 11.3 недочет устранят.

Источник: 9to5mac.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)