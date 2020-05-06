Не пропустите майское обновление Windows 10. Оно улучшит Chrome

Давно пора!

Грядущее майское обновление Windows 10 не только устранит критические баги в системе безопасности. Как выяснилось сегодня, обновление затронет работу браузера Google Chrome.

С запуском майского технического обновления Windows 10 разработчики Microsoft устранят проблему, связанную с получением уведомлений из Google Chrome. Пользователи смогут без проблем переходить по ссылкам из пришедших из браузера уведомлений. Переход будет выполняться именно на тот URL, который прописан в оповещении.

В настоящее время при попытке перейти по ссылке в уведомлении из браузера, происходит переход на главную страницу сайта, указанного в оповещении. Отметим, что так происходит только при условии, если в «Центре уведомлений» Windows 10 находится несколько оповещений, полученных из браузера Chrome.

Ближайшее обновление Windows 10 исправит эту проблему, подтвердил сотрудник Microsoft. Выход майского технического апдейта должен состояться в ближайшие недели.

Источник: WL.

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