Не работает DJI GO 4 или DJI FLY? Скачайте новые прошивки!

Прямо с официального сайта DJI.

У некоторых пользователей дронов DJI наблюдаются проблемы после обновления официальных приложений, скачанных из App Store и Google Play. Похоже на “проделки” самой компании DJI, которая недавно официально ушла с рынков России и Украины.

Что делать

Для владельцев Айфонов выхода пока нет, а вот пользователи Android-смартфонов могут полностью удалить приложение и установить его заново, но не с Play Market, а с официального сайта DJI через apk-файлы. Вот ссылки на страницы DJI, где есть рабочие версии приложений:

Если вдруг компания DJI удалит ссылки на приложения со своего официального сайта, то напишите нам на e-mail и мы пришлем ссылку для скачивания.

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