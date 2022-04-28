Не работает оплата Алиэкспресс из России — говорят, что временно

Карты российских банков Aliexpress временно не обрабатывает.

Все вы знаете, что из-за санкций из России ушли платежные системы Виза и Мастеркард. Сначала все думали, что это беда. Но оказалось это полбеды так как платежи карт Visa, Mastercard обрабатывались российской Национальной Системой Платежных Карт (НСПК) и эта отечественная система гарантировала продолжение работы карты внутри России. Но за границей и в зарубежных Интернет-магазинах выпущенные в России карты Мастер и Виза перестали работать. Большим исключением стал Алиэкспресс — он продолжил принимать выпущенные в России карты Visa, Mastercard. А еще AliExpress принимает карты МИР.

Но прямо сейчас Алиэкспресс не принимает вообще никакие российские карты — проверили сами!

Это значит, что оплатить покупку на Али временно невозможно ни картой Виза, ни Мастеркард или МИР.

В Алиэкспресс говорят, что это временные проблемы и в ближайшее время они будут решены. Пока платежи российскими картами на Aliexpress не прохотят, сам Али при оформлении предлагает оплатить, выбрав пункт «Оплата картой РФ или QIWI». При этом сумма платежа показывается не в рублях, а в долларах и по факту оплата происходит через QIWI.

Приводим пример

1. Выбираем товар на Алиэкспресс и помещаем его в корзину.

2. Переходим к оплате и выбираем «Оплата картой РФ или QIWI». Ничего другое не работает и при желании оплатить вы все равно вернетесь к этому пункту.

3. На следующем шаге будет предложено вбить номер телефона, к которому привязан кошелек Qiwi. Если он у вас есть, конечно. Если нет, то оплатить пока совсем не получится.

4. При наличии у вас Qiwi-кошелька вбивайте номер телефона, который к нему привязан и жмите «Подтвердить». После чего мне выдалась пустая страница с надписью в самом верху: «Ваш платёж защищён VeriSign SSL – самой надёжной коммерческой технологией шифрования».

5. Через приложение или через сайт заходим в свой Qiwi-кошелек, где уже ожидает счет на оплату от Алиэкпресс.

6. Оплачиваем.

Вот и все!

Если у вас еще нет Qiwi-кошелька, то самое время его завести. Особенно если вы владелец Айфона с активными подписками iCloud или Apple Music. Ведь на Qiwi можно покупать предоплаченные карты App Store и iTunes для пополнения баланса Apple ID и продления подписок Apple (вот так).

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