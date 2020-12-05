Не работает сенсор на iPhone 11? Apple могут бесплатно заменить дисплей

Программа распространяется на iPhone 11, произведенные с ноября 2019 года по май 2020 года.

Apple объявили о запуске програмые по замене дисплея для всех владельцев iPhone 11, у которых возникли проблемы с сенсорным экраном. Технологический гигант заявляет, что в зону риска попала небольшая партия смартфонов, произведенных в период с ноября 2019 года по май 2020 года.

В Apple уже исследовали, что какая-то небольшая часть дисплеев для iPhone 11 может в один момент перестать реагировать на прикосновения. Причиной является дефект, связанный с модулем дисплея.

Если ваш гаджет попал в эту партию, устройство смогут бесплатно заменить через официальный сервисный центр Apple. Более того, если вы сталкивались с этой проблемой ранее, и уже заплатили за ремонт смартфона, компания возместить эти расходы. Но нужно понимать, что данная программа не расширяет обычный срок гарантии на устройство.

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