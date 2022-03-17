Не работает WhatsApp — почему и что делать?
Испугались?
Сегодня люди из разных уголков России начали писать тревожные сообщения о сбоях с WhatsApp. Многие испугались, что в РФ решили заблокировать и этот популярный мессенджер, вслед за другими проектами Meta — Facebook и Instagram. В чем все-таки дело?
Сразу успокоим — нет, WhatsApp не заблокирован. Сервис DownDetector показывает, что проблемы не на стороне России, а на стороне серверов самой Meta.
В Роскомнадзоре отметили, что видят проблемы с работой WhatsApp. И речь не только о России, но и других странах тоже. Такое уже было. В октябре 2021 года помните? Сейчас то же самое.
В России блокировать мессенджер никто не собирается. Он работает сегодня и будет работать завтра.
Сейчас проблемы наблюдаются со многими сервисами.
Что делать? Ничего. WhatsApp работает, тревожиться нет смысла.
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