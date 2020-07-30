Другие характеристики тоже не подкачали.



Компания Samsung представила новый среднебюджетный смартфон Galaxy M31s. Аппарат получил S-AMOLED-дисплей с узкими рамками по периметру, 64-мегапиксельную камеру и аккумулятор емкостью 6000 мАч. Цена смартфона составляет $260 (около 19 тысяч рублей).

Galaxy M31s оснащен 6,5-дюймовым S-AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+. Экран имеет узкие рамки и встроенную в небольшое отверстие фронтальную камеру, которая располагается вверху по центру. Дисплей занимает 91% площади лицевой поверхности корпуса смартфона.

За производительность устройства отвечает процессор Exynos 9611. Смартфон оснащен 6 или 8 ГБ оперативной памяти в зависимости от модели и 128 ГБ встроенной памяти.

Емкость аккумулятора Samsung Galaxy M31s составляет 6000 мАч. Благодаря ему смартфон работает до двух суток без подзарядки в режиме активного использования. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 25 Вт. Адаптер для быстрой зарядки поставляется в комплекте со смартфоном.

Основная камера смартфона — датчик Sony IMX682 с разрешением 64 Мп (f/1,8). Модуль дополняется 12-мегапиксельной широкоугольной камерой, 5-мегапиксельной макрокамерой и 5-мегапиксельным сенсором определения глубины для съемки фотографий в портретном режиме. Разрешение фронтальной камеры смартфона составляет 32 Мп. Она поддерживает функцию разблокировки устройства при помощи распознавания лица владельца.

Galaxy M31s поступит в продажу в августе по цене от $260 (около 19 тысяч рублей) за базовую модель. Выйдет ли модель на российском рынке неизвестно.

Источник: Samsung.

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