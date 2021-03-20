Не сбежать: Apple запретила откат с iOS 14.4.1 на iOS 14.4

Кто не успел, тот опоздал.

iOS 14.4.1 вышла 8 марта – как экстренное обновление. Без новых функций, зато без опасного бага в браузере Safari.

Некоторые заметили, что iOS 14.4.1 снижает время автономной работы iPhone. Однако на iOS 14.4 возвращаться уже поздно. Сообщается, что Apple перестала подписывать код этой версии.

Откат на iOS 14.4 стал невозможен. Теперь только вперед – на грядущую iOS 14.5 (или iOS 14.4.2, если такая появится).

Джейлбрейк тоже не вариант. Существующие утилиты поддерживают iOS 14 – 14.3 и ниже. С iOS 14.4 хакеры еще не разобрались.

Источник: iclarified.com

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