Новости

Не сбежать: Apple запретила откат с iOS 14.4.1 на iOS 14.4

20 Мар, 2021

Не сбежать: Apple запретила откат с iOS 14.4.1 на iOS 14.4

Кто не успел, тот опоздал.

iOS 14.4.1 вышла 8 марта – как экстренное обновление. Без новых функций, зато без опасного бага в браузере Safari.

Некоторые заметили, что iOS 14.4.1 снижает время автономной работы iPhone. Однако на iOS 14.4 возвращаться уже поздно. Сообщается, что Apple перестала подписывать код этой версии.

откат с iOS 14.4.1 на iOS 14.4

Откат на iOS 14.4 стал невозможен. Теперь только вперед – на грядущую iOS 14.5 (или iOS 14.4.2, если такая появится).

Джейлбрейк тоже не вариант. Существующие утилиты поддерживают iOS 14 – 14.3 и ниже. С iOS 14.4 хакеры еще не разобрались.

Источник: iclarified.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий