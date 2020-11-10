Не совсем то, чего ждали — изображения «ремейков» Nokia 6300 и Nokia 8000

Хотелось другого…

В сети появились первые изображения «ремейков» классических телефонов Nokia 6300 и Nokia 8000. И если с первым все неплохо, то от «восьмитысячника» мы все ждали совсем другого.

Итак, начнем с Nokia 6300 4G.

Он смотрится точь-в-точь, как оригинал 2006 года выпуска (который, к слову, тогда приобрело более 35 миллионов человек). Стильный телефон из давно ушедшей эпохи.

Сообщается, что гаджет получит 2,4-дюймовый экран, 4 МБ ОЗУ и накопитель на 512 МБ (с помощью карты microSD память можно увеличить до 32 ГБ) и батарею на 1500 мА*ч. Габариты телефона — 53 х 131,4 х 13,7 мм, вес — 104,7 г.

А вот с Nokia 8000 все откровенно плохо! Вот, как выглядит обновление.

Где, спрашивается, форм-фактор слайдера? Причем тут вообще серия 8000!?

Сравним с 8910i и 8800 (оба телефона мои), они до сих пор, к слову, прекрасно работают — настоящие неубиваемые реликты.

У Nokia 8000 4G совершенно обычный дизайн (никакого премиума) и примерно такие же параметры, как у 6300 4G. Экран тут 2,8-дюймовый, имеется 4 ГБ ОЗУ, накопитель емкостью 512 МБ и батарея на 1500 мА*ч.

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