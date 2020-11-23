Не стоит покупать iPhone 12 Pro Max во время пандемии коронавируса

И вот почему.

Обозреватель популярного портал Neowin изучил Айфон 12 Про Макс и сделал некоторые выводы. По его словам, у гаджета почти что идеальный экран, изумительная камера и передовая начинка. Но рекомендовать его к покупке он не стал.

По одной единственной причине — отсутствия дактилоскопического датчика.

Дело в том, что в условиях пандемии коронавируса и повсеместного масочного режима сканер отпечатков пальцев попросту необходим.

«Сейчас в мире бушует пандемия. Почти всем нам приходится надевать маски, когда мы куда-то идем. И когда я пытаюсь открыть iPhone 12 Pro Max в магазине, чтобы свериться со списком покупок, мне приходится вводить ПИН-код. Будто бы я живу в каменном веке кнопочных телефонов. Apple утверждает, что она в курсе мировых проблем, заботится о здоровье пользователей и экологии. Если это действительно так, то выпуск смартфона без дактилоскопического датчика в разгар пандемии кажется совершенно безумным решением. Поэтому я не могут рекомендовать Айфон 12 Про Макс к покупке. Да, когда коронавирус уйдет, тогда, возможно, можно будет вновь ограничиться сенсорами распознавания лиц в смартфонах. Но не сейчас. Сейчас я не рекомендую приобретать флагманский айфон».

Разумно, да? Что же, хочется надеяться, что в модельный ряд iPhone 13 купертиновцы вновь вернут Touch ID.

Источник: Neowin

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