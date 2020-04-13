Не только айфоны. Apple создает два новых устройства

Ждем их в 2020 году.

Apple разрабатывает два новых устройства, которые компания планирует выпустить в 2020 году. Согласно данным издания Bloomberg, Apple создает компактную и более дешевую версию «умной» колонки HomePod и Bluetooth-метку Apple AirTags.

Источники издания не раскрыли подробностей о новых устройствах Apple, лишь подтвердив, что их разработка ведется и в компании планируют выпустить гаджеты в 2020 году. Смарт-колонка HomePod нового поколения станет в два раза более компактной и будет продаваться по уменьшенной цене по сравнению с полноразмерной моделью. Реализует ли Apple поддержку русского языка на HomePod с запуском мини-версии колонки неизвестно.

Что касается Bluetooth-метки Apple AirTags, то совершенно новое для Apple устройство неоднократно появлялось в коде iOS. Последняя утечка, подтвердившая планы Apple по выпуску AirTags, и вовсе произошла на официальном YouTube-канале компании. Устройство позволит пользователям отслеживать любые вещи через сервис «Локатор» путем прикрепления к ним метки AirTags.

Ранее в Bloomberg сообщили, что Apple выполнит редизайн iPhone 12. Компания выпустит новые смартфоны с дизайном в стиле iPad Pro последних поколений. У новых iPhone будут прямоугольные квадратные грани с более резко закругленными углами. Тем самым в Bloomberg подтвердили большую утечку от авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, который еще в конце прошлого года заявил о планах Apple по выпуску iPhone 12 в стиле iPhone 4.

Источник: Bloomberg.

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