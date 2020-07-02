Не только бюджетники. Xiaomi показала премиальный OLED-телевизор

Дорого, но круто.

Компания Xiaomi сдержала обещание и презентовала свой новый OLED-телевизор премиального уровня, нацеленный на конкуренцию с лидерами рынка. Новый телевизор китайского бренда Mi TV Master получил современный дизайн, минимальные рамки по периметру и флагманские характеристики.

Mi TV Master оснащен 65-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 4K, временем отклика 1 мс и частотой обновления 120 Гц. Рамки по периметру дисплея составляют всего несколько миллиметров. За счет этого дисплей занимает 98,8% лицевой поверхности телевизора.

Новинка Xiaomi поддерживает функцию снижения мерцания DC Dimming, стандарты HDR и Dolby Vision и имеет охват 98,5% гаммы DCI-P3. Телевизор способен работать в специальном игровом режиме, в связи с чем он подходит для подключения к компьютеру или игровым консолям.

В основе телевизора лежит процессор MediaTek MTK9650 с интегрированным видеочипом Mali G52 MC1. Объем оперативной памяти устройства составляет 1 ГБ, встроенной — 32 ГБ. Устройство работает под управлением фирменной прошивки Xiaomi для телевизоров на базе операционной системы Android.

Mi TV Master имеет два 12-ваттных динамика и активный 20-ваттный сабвуфер. По словам представителей Xiaomi, это исключает необходимость подключать к телевизору стороннюю аудиосистему.

Новый телевизор стал самым дорогим в линейке Xiaomi. Его цена составляет около 130 тысяч рублей.

Источник: MD.

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