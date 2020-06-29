Не только iPhone 12. Комплектной зарядки лишится и iPhone SE 2

Вот такие дела.

Apple планирует перестать комплектовать iPhone SE 2-го поколения зарядным адаптером. По словам авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, компания исключит аксессуар из комплектации смартфона в конце 2020 года.

Apple намерена больше не комплектовать смартфоны зарядными адаптерами. Первыми моделями iPhone без комплектного зарядного устройства станут смартфоны из линейки iPhone 12, запланированные к запуску осенью. После их запуска Apple исключит зарядный адаптер из комплекта iPhone SE 2-го поколения и, вероятно, других моделей.

Вместе с этим Apple запустит продажи нового 20-ваттного зарядного адаптера. Устройство будет необходимо для максимально быстрой зарядки смартфонов из линейки iPhone 12. Новые смартфоны Apple станут первыми с поддержкой зарядки с мощностью 20 Вт.

Также Куо уточнил, что планшеты iPad продолжат комплектоваться зарядными адаптерами мощностью 12 Вт.

Источник: MR.

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