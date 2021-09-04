Не всегда европейцы первые — мы играем в Lost Ark уже пару лет, а им придется ждать до 2022 года

Так случается.

Amazon Games вместе с девелоперской студией Smilegate RPG сообщили, что Lost Ark в Европе в этом году не появится. MMO-экшн-RPG должна была выйти до конца 2021 года, теперь же ее запустят в ЕС только в начале 2022-го.Бета стартует в ноябре. Закрытая. Что тут интересного? А то, что в РФ в игру можно играть давным-давно (как и в Южной Корее). Как видим, европейцам везет не всегда. Не везде первые. А игра и правда замечательная.

Девелоперам нужно время на доработку и тестирование (что, в общем-то, странно, у нас то и в ЮК она прекрасно работает):

«Мы изучили альфу. После работали сутками напролет, пытались успеть в сок. Нужно было перевести текст, вычистить баги, избавиться от глюков. А еще записать голосовую озвучку, поработать с серверами и много-много чего еще. Сделано многое. Но не все. Есть еще, над чем работать. Мы не можем разочаровать наших фанатов, поэтому переносим игру на следующий год. Но европейцы смогут изучить Lost Ark в бете, с 4 по 9 ноября. Она закрытая. Доступ откроем только для тех, кто сделал предзаказ на Lost Ark Founder’s Pack».

Почитаем об играх:

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