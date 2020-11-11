Не всё так радужно — названы главные недостатки новых Mac с чипсетом M1

Не идеально.

Мы уже рассказали вам, насколько крут новый чипсет M1, который отныне станет основой будущих компьютеров Mac и ноутбуков MacBook.

У него высокая производительность, феноменальная энергоэффективность, крутой встроенный графический процессор и много чего еще самого-самого. Но без недостатков не обошлось. И они существенные.

Называем.

Во-первых, у всех новых устройств на базе M1 отсутствует возможность подключения внешних видеокарт (eGPU) через интерфейс Thunderbolt. Ранее это было возможно. И профессионалы часто пользовались этой фишкой для увеличения графической мощи Mac’ов. Теперь не смогут…

Во-вторых, объем оперативной памяти представленных моделей ограничен 16 ГБ. Не всем этого будет достаточно. Апгрейд невозможен.

И, наконец, в т-третьих, премиальный и дорогой новый MacBook Pro отчего-то получил лишь два порта USB Type-C. При том, что версия с процессором Intel, выпущенная в 2020 году, предлагается с четырьмя портами USB Type-C.

Учитывая, что MacBook Air, MacBook Pro и Mac mini с M1 представили только вчера, очевидно, что эксперты (и мы вместе с ними) обнаружили еще не все недостатки этих моделей. Будем следить.

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